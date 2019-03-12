Вынесен приговор членам нарко-ОПГ

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех участников организованного преступного сообщества, действовавшего на территории всей Российской Федерации.

Установлено, что в марте 2017 года в целях систематического совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотических средств на территории Московской области, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и других регионов России было создано преступное сообщество (преступная организация), в состав которого вошли пятеро установленных по делу лиц, проживавших в различных регионах России. Используя сеть «Интернет», они осуществляли преступную деятельность по производству и сбыту тайниковым способом наркотических средств, в том числе на территории г. Якутска.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств типа «спайс» на территории городов Якутск, Улан-Удэ, Сургут и Московской области.

За выполняемые обязанности по сбыту наркотических средств, вышеуказанные лица систематически получали денежное вознаграждение на электронные виртуальные счета.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил:

— гр. Б за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима;

— гр. Д. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима;

— гр. К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В отношении двух соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением ими досудебного соглашения.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.