Выиграй канистру бензина от Саханефтегазсбыта

В воскресенье, 1 сентября АО «Саханефтегазсбыт» отмечает свой день рождения. В этом году компании исполняется 19 лет. В честь дня рождения именинник дарит подарки своим клиентам. С 1 сентября 2019 года запускается еженедельная акция «Канистра бензина каждую неделю». Первый праздничный розыгрыш канистры бензина начнется 6 сентября в 17.00.

По условиям акции участник должен заправить свой автомобиль любым видом бензина или дизельного топлива от 20 литров на АЗС АО «Саханефтегазсбыт», расположенных в городе Якутске и поселке Жатай. Затем разместить фотографию с чеком на официальной инстаграм-странице: @sakhaneftegazsbyt_official_ с указанием хештэга: #я_выбираю_снгс и поставить порядковый номер. Участник должен быть подписан на страницу: sakhaneftegazsbyt_official_

Розыгрыш 25-литровой канистры бензина проводится по пятницам в прямом эфире в социальной сети Instagram. Акция завершится 27 декабря 2019 года.

Положение о проведение акции «Канистра бензина каждую неделю» размещено на официальном сайте саханефтегазсбыт.рф.