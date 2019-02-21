Выездные кассы Энергосбыта работают в Тулагино и Павловске

Энергосбыт Якутскэнерго сообщает о работе выездных пунктов приема платежей.

21 февраля выездной пункт платежей Энергосбыта работает в с. Павловск Мегино-Кангаласского улуса с 10.00 до 15.00. Адрес: ул. Молодежная, д.10/1 (здание администрации села).

22 февраля выездная касса открыта в с. Тулагино. Режим работы – с 10.00 до 15.00, без перерыва. Адрес: ул. Первомайская, 4 (здание администрации с. Тулагино).

Потребители могут произвести оплату и в других кассах Энергосбыта. Информация о пунктах приема платежей размещена на сайте Якутскэнерго («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Пункты приема платежей»): https://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сайт Якутскэнерго (https://yakutskenergo.ru):

без регистрации («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Оплатить банковской картой»);

через личный кабинет (на главной странице сайта – ссылка «Личный кабинет»).

Личный кабинет дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам.

Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.