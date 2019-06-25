Выберите наиболее удобный способ передачи показаний счетчиков!

Энергосбыт Якутскэнерго предлагает потребителям – физическим лицам выбрать наиболее удобный для себя способ передачи показаний приборов учета. Показания счетчиков можно направлять: через личный кабинет на сайте Якутскэнерго (информация о регистрации размещена на сайте: https://yakutskenergo.ru, раздел «Частным лицам» / «Личный кабинет»);

через сайт Якутскэнерго без регистрации в личном кабинете (в нижней части главной страницы – ссылка «Передать показания счетчика»);

на адрес электронной почты: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);

с помощью ящика для сбора показаний приборов учета в кассах Энергосбыта;

в пунктах приема платежей Энергосбыта (обратившись к кассиру);

обратившись в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства;

по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498. Потребители, которые оплачивают коммунальные услуги, поставляемые Якутскэнерго, через мобильный банк Сбербанка, могут вносить показания счетчиков с помощью данного сервиса. Рекомендуемые сроки передачи показаний приборов учета – с 23 по 28 число расчетного месяца. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, потребители должны ежемесячно передавать текущие показания приборов учета с тем, чтобы к 1-му числу следующего месяца был сформирован платежный документ. Напоминаем, что оплата потребленных коммунальных услуг должна производиться с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным. Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

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