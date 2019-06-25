Выберите наиболее удобный способ передачи показаний счетчиков!

Энергосбыт Якутскэнерго предлагает потребителям – физическим лицам выбрать наиболее удобный для себя способ передачи показаний приборов учета.
Показания счетчиков можно направлять:
- через личный кабинет на сайте Якутскэнерго (информация о регистрации размещена на сайте: https://yakutskenergo.ru, раздел «Частным лицам» / «Личный кабинет»);
- через сайт Якутскэнерго без регистрации в личном кабинете (в нижней части главной страницы – ссылка «Передать показания счетчика»);
- на адрес электронной почты: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);
- с помощью ящика для сбора показаний приборов учета в кассах Энергосбыта;
- в пунктах приема платежей Энергосбыта (обратившись к кассиру);
- обратившись в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства;
- по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498.
Потребители, которые оплачивают коммунальные услуги, поставляемые Якутскэнерго, через мобильный банк Сбербанка, могут вносить показания счетчиков с помощью данного сервиса.
Рекомендуемые сроки передачи показаний приборов учета – с 23 по 28 число расчетного месяца.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, потребители должны ежемесячно передавать текущие показания приборов учета с тем, чтобы к 1-му числу следующего месяца был сформирован платежный документ. Напоминаем, что оплата потребленных коммунальных услуг должна производиться с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.