Выходные с пользой 👍 Детский врач Татьяна из Нерюнгри собрала богатый урожай голубики 🤗 . Фото из присланного . #sakhalife #урожай2019 #ягодыякутии #голубика #сугун #нерюнгри #Якутия