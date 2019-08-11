11.08.2019
13:29
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Якутия

Выходные с пользой!

Летние выходные многие якутяне проводят на природе. Некоторые совмещают приятное с полезным.

Источник: https://www.instagram.com/p/B1AREfrlTkV/
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