Выход в эфир зампреда Балабкиной задерживается

В понедельник, 11 октября 2021 г. заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Валерьевна Балабкина проведёт традиционный прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в сети Instagram.

Ольга Валерьевна ответит на все актуальные вопросы по курируемым направлениям работы, в том числе по вопросам недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @Sakhagov.

Начало — в 18.00 часов.