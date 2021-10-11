11.10.2021
16:39
308
Коронавирус
Выход в эфир зампреда Балабкиной задерживается
В понедельник, 11 октября 2021 г. заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Валерьевна Балабкина проведёт традиционный прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в сети Instagram.
Ольга Валерьевна ответит на все актуальные вопросы по курируемым направлениям работы, в том числе по вопросам недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @Sakhagov.
Начало — в 18.00 часов.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП Якутии#Выход в эфир зампреда Балабкиной задерживается#коронавирус#коронавирус в Якутии#Ольга Балабкина#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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