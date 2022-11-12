12.11.2022
10:54
251
Якутия
Выход на лёд запрещен!
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) напоминает, что категорически запрещается выход на лед до официального открытия ледовых переправ. Уважаемые граждане, помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин и наледей. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная предусматривается ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.11.2022
0
141
12.11.2022
0
137
12.11.2022
0
82
12.11.2022
0
258
12.11.2022
0
698
12.11.2022
0
190
12.11.2022
0
169
12.11.2022
0
244
12.11.2022
0
162
12.11.2022
0
223
12.11.2022
0
305
12.11.2022
0
250
12.11.2022
0
333
12.11.2022
0
264
12.11.2022
0
397
12.11.2022
0
1226
12.11.2022
0
912
12.11.2022
0
796
12.11.2022
0
5831
11.11.2022
0
294
11.11.2022
0
2124
11.11.2022
0
340
11.11.2022
0
504
11.11.2022
0
804
11.11.2022
0
484
11.11.2022
3
3227
11.11.2022
0
253
11.11.2022
0
165
11.11.2022
0
1071
11.11.2022
0
607
11.11.2022
0
909
11.11.2022
0
642
11.11.2022
0
773
11.11.2022
0
1223
11.11.2022
0
272
11.11.2022
0
312
11.11.2022
0
233
11.11.2022
0
1256
11.11.2022
0
503
11.11.2022
0
247
11.11.2022
0
273
11.11.2022
0
261
11.11.2022
0
237
11.11.2022
0
228
11.11.2022
1
1712
11.11.2022
0
220
11.11.2022
0
598
11.11.2022
0
856
11.11.2022
0
712
11.11.2022
0
1691
11.11.2022
0
377
11.11.2022
0
306
11.11.2022
0
331
11.11.2022
0
316
11.11.2022
0
697
11.11.2022
0
6662
11.11.2022
0
1916
11.11.2022
0
1060
11.11.2022
0
942
11.11.2022
0
437
11.11.2022
0
2953
11.11.2022
0
699
11.11.2022
0
418
11.11.2022
0
2131
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
98094
08.11.2022
0
64843
08.11.2022
0
36316
08.11.2022
0
10963
08.11.2022
0
10841
06.11.2022
0
10834
09.11.2022
0
9442
08.11.2022
0
9259
09.11.2022
0
8453
07.11.2022
0
7676
Добавить комментарий