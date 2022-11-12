12.11.2022
10:54
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Якутия

Выход на лёд запрещен!

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) напоминает, что категорически запрещается выход на лед до официального открытия ледовых переправ. Уважаемые граждане, помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин и наледей. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная предусматривается ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif

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