08.04.2022
21:26
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Мультикультурная Якутия

Выход 100 женщин в якутских халадаях на выставке национальной одежды

Республиканская выставка-ярмарка национальной якутской одежды проходит в торговых рядах «Кружало» с 8 по 10 апреля, изюминкой мероприятия станет выход 100 женщин в халадаях в честь 100-летия Якутской АССР и Года матери, передает телеканал «Якутия 24».

Ранее выставка традиционно проходила накануне долгожданного праздника «Ысыах Туймаады». В этот раз она ориентирована на продажи как отдельных элементов, так и готовых платьев, аксессуаров и различных принадлежностей.

Здесь также можно будет одеться всей семьей – народные мастерицы и ателье предложат национальные костюмы для всех возрастов и фасонов.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
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