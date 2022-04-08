Выход 100 женщин в якутских халадаях на выставке национальной одежды

Республиканская выставка-ярмарка национальной якутской одежды проходит в торговых рядах «Кружало» с 8 по 10 апреля, изюминкой мероприятия станет выход 100 женщин в халадаях в честь 100-летия Якутской АССР и Года матери, передает телеканал «Якутия 24».

Ранее выставка традиционно проходила накануне долгожданного праздника «Ысыах Туймаады». В этот раз она ориентирована на продажи как отдельных элементов, так и готовых платьев, аксессуаров и различных принадлежностей.

Здесь также можно будет одеться всей семьей – народные мастерицы и ателье предложат национальные костюмы для всех возрастов и фасонов.