Выгодный декабрь! Экономь на коммуналке с акциями ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»!

В последний месяц уходящего года ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» предоставляет частным клиентам возможность выплаты долгов за коммунальные услуги на лояльных условиях. Энергокомпания всегда идет навстречу потребителям, которые в силу различных обстоятельств накопили задолженность: в ходе подобных акций можно оплатить долги без пени, заключить соглашение о рассрочке платежей.

Осталось меньше трех недель до окончания акции «Заплати без пени». До 25 декабря включительно физические лица, оплатившие счета за электрическую энергию и коммунальные услуги, освобождаются от оплаты пеней. В акции уже приняли участие более 15 тысяч потребителей, а сумма списанных пени составила почти 5 миллионов рублей.

Чтобы стать участником акции, надо полностью погасить задолженность за поставленные ресурсы и не иметь судебного решения о взыскании пени. Подробности — на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/news/news.php?ID=22874.

Для тех, кто не имеет возможности погасить сумму долга единым платежом, компания предлагает сэкономить на соглашении о реструктуризации. Акция «Реструктуризация на лояльных условиях» действует до 31 декабря. В этот период жители столицы и пригородов могут заключить выгодное соглашение о рассрочке выплат.

В период действия акции сумма первоначального взноса составит всего 10-15% от общей суммы долга:

— при задолженности более 50 000 рублей и рассрочке на срок 12 месяцев первоначальный взнос составит 15% от суммы задолженности, а на срок более 12 месяцев — 10%.

— при задолженности менее 50 000 рублей и рассрочке на 12 месяцев — 10% от суммы.

Подробности акции – на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/news/news.php?ID=22935 и по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05.