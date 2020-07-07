Выгодные предложения от Алмазэргиэнбанка для селян Якутии

В Якутии одними из самых востребованных банковских продуктов для жителей села в Алмазэргиэнбанке стали две программы – “Дальневосточная ипотека” и “Благоустройство жилого дома”. Селяне могут взять в АЭБ льготную ипотеку на строительство жилого дома, приобретение участка под строительство, покупку квартиры или дома под 2% годовых, а также получить средства под 5,5% на повышение уровня благоустройства домовладения.

Возможность построить или купить дом/квартиру и не переплачивать за это большие проценты получат жители села, решившие взять дальневосточную ипотеку в Алмазэргиэнбанке. Для зарплатных клиентов АЭБ предлагает еще более выгодные условия по ставкам льготной ипотеки – 1,7% годовых при условии оформления личного страхования.

Период кредитования не должен превышать 20 лет, а максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% суммы договора на покупку жилья или земли. Оплатить первоначальный взнос можно за счет материнского капитала.

Участниками проекта льготного кредитования могут стать супруги не старше 35 лет, неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточный гектар» до 70 лет, взявшие землю под строительство жилья.

Другим привлекательным предложением для сельских жителей является льготный потребительский кредит “Благоустройство жилого дома”. Его можно взять на газификацию, проведение водоснабжения и канализации, подключение к центральному и электрическому отоплению, покупку и установку индивидуального источника теплоснабжения.

Кредит с государственной поддержкой адресован жителям сельской местности численностью не более 20 тысяч человек. Размер кредита ограничен 250 тыс рублей. Срок кредита составляет от 18 до 60 месяцев. Комиссия за выдачу и обеспечение по кредиту отсутствуют.

Средства перечисляются единовременно на банковский счет с последующим перечислением денег со счета заемщика на расчетный счет подрядной организации – поставщика товаров и/или услуг. В случае отсутствия целевого подтверждения получения кредита администрациями муниципальных образований процентная ставка будет повышена на 10 процентных пунктов.

Если вас заинтересовали предложения от крупнейшего банка Якутии, вы можете более подробно узнать о них на сайте АЭБ www.albank.ru, в операционных офисах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по обслуживанию физических лиц и у операторов бесплатной горячей линии 8-800-100-34-22 или +7(4112)34-22-22.