12.11.2022
14:56
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Якутия

Выгодные предложения на ближайшие дни от АК «Якутия»

Рассказываем о выгодных предложениях на ближайшие дни от авиакомпании «Якутия», тгк ГАВС Якутск:

Якутск – Владивосток или обратно 14 ноября: от 10 000 руб., по субсидии (по льготным категориям) 7 400 руб.

Якутск – Ю.-Сахалинск 15 ноября: от 10 000 руб., субсидия 3 500 руб.

Якутск – Нерюнгри или обратно 13 ноября: от 11 000 руб.

Москва – Якутск 13,15,16,20 ноября: от 10 000 руб., субсидия 8 000 руб., тариф для жителей ДФО от 10385 руб.

Кассы: Орджоникидзе, 8 Петра Алексеева, 11

Онлайн-покупка: https://gavsb2c.tariffmaster.ru

Покупка билетов по субсидии- только в кассах

Фото: Sakhalife
Источник: , тгк ГАВС Якутск

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