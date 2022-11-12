Выгодные предложения на ближайшие дни от АК «Якутия»

Рассказываем о выгодных предложениях на ближайшие дни от авиакомпании «Якутия», тгк ГАВС Якутск: Якутск – Владивосток или обратно 14 ноября: от 10 000 руб., по субсидии (по льготным категориям) 7 400 руб. Якутск – Ю.-Сахалинск 15 ноября: от 10 000 руб., субсидия 3 500 руб. Якутск – Нерюнгри или обратно 13 ноября: от 11 000 руб. Москва – Якутск 13,15,16,20 ноября: от 10 000 руб., субсидия 8 000 руб., тариф для жителей ДФО от 10385 руб. Кассы: Орджоникидзе, 8 Петра Алексеева, 11 Онлайн-покупка: https://gavsb2c.tariffmaster.ru Покупка билетов по субсидии- только в кассах

Фото: Sakhalife Источник: , тгк ГАВС Якутск

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