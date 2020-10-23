Выгодное РКО для юрлиц и ИП

Крупнейший банк Якутии Алмазэргиэнбанк предлагает полный перечень услуг по рассчётно-кассовому обслуживанию для бизнеса. Среди преимуществ РКО в АЭБ – резервирование счета за 5 минут, бесплатное открытие счета, бесплатное ДБО в пакете услуг, платежи “день в день”, управление счетом в любое время, кредиты для бизнеса на различные цели, в том числе беззалоговый кредит для бизнеса до 5 млн рублей, специальные кредиты с господдержкой, кредиты на ведение текущей деятельности, современную инкассацию с QR-кодированием, торговый-эквайринг со ставкой от 1,5%, корпоративные карты и зарплатный проект.

По словам руководителя Департамента корпоративного бизнеса АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Федора Ноговицына, клиент получает квалифицированную помощь в управлении финансами, консультациипо вопросам развития бизнеса, в том числе в юридической плоскости.

“Сейчас мы максимально упростили процедуру открытия расчетного счета. Мы предлагаем зарезервировать счет на сайте банка и буквально за три минуты получить номер счета и реквизиты для документов – для того чтобы сразу начать принимать платежи от партнеров. А уже после подойти в офис с полным комплектом документов и в течение трех дней получить доступ ко всем банковским сервисам, включая ДБО “АЭБ Бизнес”, — отметил Федор Ноговицын.

Резервирование счета за 5 минут

Клиент оставляет заявку на сайте банка Клиент получает номер счета и реквизиты для документов Клиент подписывает документы в офисе банка и получает полный доступ к банковским сервисам

Регистрация бизнеса

Консультация с сотрудником банка Сбор и проверка пакета документов Проверка документов в налоговой и оформление ИП или ООО Получение документов из налоговой, открытие расчетного счета в офисе банка

Что дает интернет-банк “АЭБ Бизнес” и мобильное приложение “АЭБ Бизнес 2.0”?

Через систему дистанционного банковского обслуживания клиенты могут проводить все основные операции онлайн. Например, совершать расчеты с контрагентами, партнерами, налоговыми и бюджетными организациями, проверять остатки на расчетном счете, размещать депозиты с бонусной надбавкой, отправлять в АЭБ платежные поручения, заявки на дополнительные услуги и многое другое. По сути, получать полноценное банковское обслуживание для бизнеса онлайн.

Кроме того, через систему ДБО можно подать заявку на такие приоритетные продукты АЭБ, как беззалоговый кредит “Бизнес Партнёр” и льготные кредиты для микробизнеса, малого и среднего предпринимательства, действующие в рамках программы Минэкономразвития РФ.

Мобильная версия «АЭБ Бизнес 2.0» позволит позволит руководителю предприятия в любое время иметь актуальную информацию о состоянии счета, точную информацию о графике гашения кредитов и статусе текущих платежей, направлять в банк запросы на получение справок.

Специальные кредиты с господдержкой:

Льготное кредитование для субъектов МСП – программа 8,5% Льготное кредитование для микробизнеса – программа 9,95% Льготное кредитование для субъектов агропромышленного комплекса 5%

Кредиты для бизнеса:

Беззалоговый кредит Бизнес Партнер Кредиты на ведение текущей деятельности Кредиты на инвестиционные цели

Стоимость пакетов услуг на РКО стартует с 800 рублей в месяц. Необходимый перечень документов для открытия счета, тарифы на открытие и обслуживание размещены на сайте АЭБ https://www.albank.ru/ru/entities/rko.php.

Подробную консультацию по открытию счета можно получить в офисе АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Якутске по адресу пр. Ленина, 1, а также в отделениях в районах республики, у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии АЭБ: 88001003422 и 8(4112)342222.