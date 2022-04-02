Выездные сессии для предпринимателей Вилюйской группы улусов

Традиционно конец марта у нас в республике считается одним из самых продуктивных рабочих месяцев, ввиду скорого закрытия дорожного сообщения со столицей.

28 и 29 марта торгово-производственная компания «Камелёк» во главе с основателем и генеральным директором, председателем Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии», президентом Федерации национальных настольных игр РС(Я), членом Общественной палаты РС(Я), членом Союза женщин-предпринимателей России ОЛЬГОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ГРИГОРЬЕВОЙ посетили Верхневилюйский и Нюрбинский районы.

Главной целью выездной сессии стало рассказать о государственных мерах поддержки предпринимательства в условиях санкций в новой экономической реальности, наладить диалог между властью, бизнесом и обществом.

«Сегодня особенно важно действовать сообща,» — подчеркнула Ольга Григорьева. Любой кризис — это точка роста, и кому как не предпринимателям, берущим на себя ответственность и не привыкшим жаловаться на жизнь, говорить об этом. Но тут непременно нужна поддержка государства производителям, в особенности работающим на импортозамещение, сельскому хозяйству и другим важным сферам в виде налоговых послаблений и инвестиций. Российская экономика, которая находится сейчас под самым сильным за всю историю давлением, оказалась в уникальной ситуации. Но как показал пандемийный опыт, число предпринимателей и самозанятых у нас в республике не только не сократилось, но и даже увеличилось на 15%, в том числе, количество женщин на 18%, что особенно радует. Хорошей новостью для жителей также стало то, что при министерстве предпринимательства Республики Саха (Якутия) создан специальный оперативный штаб для ежедневного отслеживания экономической ситуации, информации об актуальных инструментах поддержки бизнеса, предлагаемых институтами развития и инфраструктурными организациями.

Но не только предприниматели были задействованы в выездной сессии.

Огромную радость населению Верхневилюйского и Нюрбинского районов доставили мастер-классы по якутским национальным настольным играм хабылык и хаамыска, проводимые многократной абсолютной чемпионкой, первым мастером спорта РС(Я) Надеждой ТРОЕВОЙ, мастер-классы по художественной лепке из глины и гончарному кругу от керамистов компании «Камелёк» Кристины ЯКОВЛЕВОЙ и Евгения ТОЙТОНОВА.

Только прикоснувшись к подобной технологии производства посуды и сувениров, и дети, и взрослые уже другими глазами, с большим уважением взглянули на этот нелегкий труд и зажглись идеей и дальше развивать свое мастерство.

Большим достижением выездной сессии стало подписание 3 контрактов на дальнейшее сотрудничество в области развития гончарного ремесла в Якутии в Верхневилюйском и Нюрбинском районе. Это станет большим импульсом для открытия гончарных мастерских и развития местного производства в улусах нашей республики.

Ну и конечно большим подарком стала ярмарка-продажа национальной посуды и сувениров, посвященная 100-летию Якутской АССР, а также Году Матери в Республике Саха (Якутия). Чорооны разных размеров, оладницы, чайные сервизы и наборы для морса, камельки и ураса — все это и многое другое нюрбинцы и верхневилюйцы смогли приобрести по ценам производителя и выразили огромную благодарность и желание почаще проводить такого рода мероприятия. Отрадно, что и другие районы, воодушевленные подобным опытом, с нетерпением ждут «Камелёк» в гости. Основатель и генеральный директор Ольга Григорьева заверила, что в преддверие городских, муниципальных Ысыахов, а также юбилейных мероприятий ко Дню республики и 100-летию ЯАССР, Камелёк готов обеспечить подарками, посудой и сувенирной продукцией в полном объеме, несмотря на санкции и ограничения. «Культура — это то, что спасает мир даже в самые трудные времена, и наша высокая миссия сохранять и приумножать прекрасное, объединять людей и дарить радость несмотря ни на что!» Мы обязательно встретимся!