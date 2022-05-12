Выездные кассы Якутскэнергосбыт примут оплату в двух пригородах Якутска
Выездные кассы по приему платежей для физических лиц будут работать по следующему графику:
— 13 мая – в мкр Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 2. Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.
— 16 и 23 мая – в с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.
В выездных кассах частные клиенты могут оплатить:
· коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго»
· взносы за услуги дошкольных образовательных учреждений
· взносы в НО «Фонд капитального ремонта»
· услуги ООО «Домофон-сервис»
Оплата принимается наличным расчетом. За услуги ПАО «Якутскэнерго» и НО «Фонд капитального ремонта» возможен безналичный расчет.
Напоминаем, что частные клиенты компании могут воспользоваться дистанционными сервисами. Оплатить коммунальные услуги онлайн без комиссии можно:
· через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru
· без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго» / «Оплатить банковской картой» и на сайте ПАО «ДЭК»/Частным клиентам/Способы оплаты https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/payment/
Дистанционно передать показания приборов учета:
· через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru –
· по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05 через оператора или автоматически – выбрать 2 в голосовом меню.
+7 (999) 174-67-82
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