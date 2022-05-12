Выездные кассы Якутскэнергосбыт примут оплату в двух пригородах Якутска

Выездные кассы по приему платежей для физических лиц будут работать по следующему графику:

— 13 мая – в мкр Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 2. Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

— 16 и 23 мая – в с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

В выездных кассах частные клиенты могут оплатить:

· коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго»

· взносы за услуги дошкольных образовательных учреждений

· взносы в НО «Фонд капитального ремонта»

· услуги ООО «Домофон-сервис»

Оплата принимается наличным расчетом. За услуги ПАО «Якутскэнерго» и НО «Фонд капитального ремонта» возможен безналичный расчет.

Напоминаем, что частные клиенты компании могут воспользоваться дистанционными сервисами. Оплатить коммунальные услуги онлайн без комиссии можно:

· через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru

· без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго» / «Оплатить банковской картой» и на сайте ПАО «ДЭК»/Частным клиентам/Способы оплаты https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/payment/

Дистанционно передать показания приборов учета:

· через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru –

· по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05 через оператора или автоматически – выбрать 2 в голосовом меню.