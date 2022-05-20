Выездное заседание Госдумы по развитию туризма: что предлагает Минпред Якутии?

Расширение механизмов господдержки регионов Дальнего Востока в сфере туризма рассмотрено в Якутске сегодня, 21 мая, на выездном заседании комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Особо отмечено, что комитет был впервые создан в восьмом созыве федерального парламента и мероприятие в Якутске стало первым выездным заседанием комитета.

Председатель комитета Сангаджи Тарбаев отметил, что сегодня стоит глобальная задача по перенаправлению туристических потоков с южных регионов в другие направления внутри страны, в том числе, на Дальний Восток. В этом ключе туристический потенциал Якутии представляет большой интерес на федеральном уровне.

Сегодня на территории Якутии работают 26 туроператоров, действуют 78 турбаз, на рынке представлены 250 туристических продуктов. В прошлом году поток туристов в Якутию составил более 129 тысяч человек, в том числе, 2370 иностранных граждан. До пандемии ежегодно, совокупный объем туристского потока на территории республики составлял более 200 тысяч человек.

Перспективными направлениями туристического притяжения в Якутию являются такие виды туризма как экологический, этнографический, экстремальный, лечебно-оздоровительный, научно-исследовательский, промышленный, спортивный, охота и рыбалка.

В республике предусмотрены льготы для малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере туризма, в том числе, субсидии на строительство туристических баз, услуги по классификации средств размещения.

«В Якутии стратегическим направлением развития туризма является кластерный подход», — отметил министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды. В 2020 году была разработана проектно-сметная документация трех проектов туристско-рекреационных кластеров – «Оймякон — полюс холода», «Российский север Арктики» и «Лена».

Министр выступил с конкретными предложениями по расширению механизма государственной поддержки туристической отрасли.

Так, действенной мерой поддержки может стать расширение субсидирования межрегиональных и внутрирегиональных авиаперелетов по привлекательным для туристов направлениям, субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на возмещение затрат, связанных с приобретением транспортных средств для перевозки туристов, в том числе, туристических автобусов, высоко проходимой спецтехники, или внедрение льготного лизинга.

Также Тимур Ханды предложил увеличить сумму начисления туристического кешбэка до 50% для путешествий на Дальний Восток, рассмотреть возможности для оформления патента на туристические услуги, законодательно урегулировать деятельность нелегальных предпринимателей в сфере туризма.

Напомним, что Глава Якутии Айсен Николаев обращает особое внимание на укрепление туристической инфраструктуры в регионе. «Имея прекрасные природные условия, мы серьезно отстаем в части создания инфраструктуры. Здесь необходимо приоритетное обеспечение ключевых инвестиционных проектов», — сказал Ил Дархан ранее.

В настоящий момент в Якутии реализуется крупный инвестиционный проект — идет реконструкция международного терминала аэропорта «Якутск». Подготовительные работы проводятся по строительству гостиничного комплекса категории 4* под управлением международного оператора в Якутске.

Айсен Николаев также поручил Минтрансу республики внести предложения по проектированию и строительству автомобильной дороги регионального значения «Умнас» от села Тумул до местности Батамай. Это повысит транспортную доступность туристско-рекреационного кластера «Ленские Столбы».