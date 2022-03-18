Выезд в три улуса медицинской бригады РКБ №3

На днях делегация специалистов ГАУ РС(Я) «РКБ №3», возглавляемая заместителем главного врача Верой Тарасовой, побывала в Амгинском и Усть-Майском районах. В ходе поездки, врачи РКБ №3 оказали своим коллегам, работающим в центральных районных больницах организационно-методическую помощь по фармакотерапии и предиктивной медицине.

Как рассказала заведующая Центром предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3 Александра Асекритова, врачи из выездной бригады проконсультировали пациентов из числа местных жителей, дали рекомендации по тактике их ведения и лечения. Важным моментом совместной работы стало принятие решения о создании антикоагулянтного кабинета в Амгинской ЦРБ. Теперь врачи нового кабинета с помощью своих коллег из РКБ №3 и новых технологий, смогут определять показания для назначения антикоагулянтной терапии и осуществят их индивидуальный подбор пациентам. Кроме того, у них появится возможность давать рекомендации по режиму и коррекции приема и доз лекарственных препаратов. Открытие кабинета также позволит медикам Амгинской ЦРБ осуществлять контроль функционального состояния почек и печени на фоне длительного приема антикоагулянтов.



Далее, выездная медицинская бригада РКБ №3 оказала консультативно-диагностическую помощь пациентам Усть-Майской ЦРБ. Немаловажно, что в ходе именно этой поездки, врачам РКБ №3 удалось выявить пацентов, у которых есть вероятный диагноз семейной гиперхолестеринемии.

Столичные специалисты также провели лекции для своих коллег по фармакотерапии и различных аспектах предиктивной медицины, которая в последние годы становится актуальной не только в России, но и во всем мире. По результатам осмотра в двух районных больницах, части больных направлены на дополнительное медицинское обследование в районные и республиканские медицинские организации.



По итогам выезда, были намечены планы и обозначены цели дальнейшего сотрудничества в части реализации проекта «Персонализированная медицина в первичном звене». В рамках сотрудничества, специалисты РКБ №3 будут проводить регулярные практические семинары для врачей в рамках «Школы РКБ №3» и санитарно-просветительскую работу для населения Амгинского и Усть-Майского районов. Кроме того, планируется внедрение дистанционных методов наблюдения пациентов, проведение молекулярно-генетических исследований.

Важно добавить, что в феврале выездная бригада больницы побывала в Горном ЦРБ. В дальнейшем, лучшие специалисты РКБ №3, которая в этом году отмечает 90-летие, планируют продолжить выездную работу и в других районах республики.