Выезд на лед до открытия официальных переправ запрещен!

Несмотря на проводимую профилактическую и разъяснительную работу по предотвращению выезда автотранспорта на лед, находятся водители, пытающиеся пересечь реки по еще недостаточно прочному льду. Это крайне опасно, поскольку при недостаточно морозной погоде русло реки не успевает промерзнуть, и водители едут по льду на свой страх и риск.

Нынешняя аномально теплая погода внесла коррективы в процессы ледообразования — на данный момент толщина льда недостаточна для передвижения на автотранспорте.

Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля — от 30 до 60 см.

Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает: до открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен!

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я), что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Уважаемые водители, помните, что вы в ответе за жизни пассажиров, будьте благоразумны, не выезжайте на лед до официального открытия ледовых переправ.