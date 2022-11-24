Выезд автотранспорта на лед запрещен!

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что во избежание аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для жизни, категорически запрещается выезд автотранспорта на лед до официального открытия движения автотранспорта.

В настоящее время дорожниками ведутся работы по обустройству ледовых переправ и подходов к ним, на въездах к ледовым переправам установлены запрещающие дорожные знаки и посты дежурного. Обращаем ваше внимание, что выезд на лед вне оборудованных ледовых переправ опасен.

Ориентировочные сроки начала эксплуатации ледовых переправ на автодороге «Вилюй» и «Колыма» определены не раньше начала декабря текущего года. Но в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы. С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».