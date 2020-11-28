Выдвинуто обвинение экс-заместителю главы Якутска

Как стало известно Вестям14, следственные органы на днях предъявили обвинение экс-заместителю главы Якутска Владимиру Федорову. Напомним, в феврале текущего года городскими полицейскими было возбуждено уголовное дело, Федорову вменялось использование заведомо поддельного официального документа — диплома о высшем образовании.

По версии следствия, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, находясь в Якутском экономико-правовом институте (ЯЭПИ АТИСО) с целью поступления и дальнейшего получения образования представило диплом Иркутского института народного хозяйства. Как ранее выяснила прокуратура, данный диплом Иркутский нархоз никому не выдавал, диплом попросту оказался поддельный. Судя по всему следственные органы установили, что «неустановленным лицом» был никто иной как Владимир Федоров. На днях уголовное дело будет передано в суд, сообщают Вести14 .