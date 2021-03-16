Выдвинут шестой кандидат на пост главы Нерюнгринского района
Им стал Валерий РИГА, выдвинутый региональным отделением партии «Гражданская платформа», сообщает ИГ «В Якутии.ру». Таким образом, претендентов за этот пост стало 6. На сегодня кандидатами зарегистрированы трое: Андрей ДОРОГАНЬ от ЛДПР, Роман ЩЕГЕЛЬНЯК от ЕР и Андрей ЛЕГЧИЛО от СР.
Всего выдвинуты шестеро:
1. ДОРОГАНЬ Андрей Николаевич — 19.03.1960, уроженец г. Серебрянска Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, проживает в Нерюнгри. Образование: Томский политех, 1982; СВФУ, 2011. Генеральный директор ООО «Нерюнгрипромстрой». Народный депутат РС(Я), член фракции ЛДПР. Выдвинут ЯРО ЛДПР. Зарегистрирован.
2. ЛЕГЧИЛО Андрей Викторович — 21.04.1982, г. Киселевск Кемеровской обл., проживает в Нерюнгри. Образование: Санкт-Петербургский госуниверситет водных коммуникаций, 2006. Юристконскульт МУП МО «Нерюнгринский район» «Переработчик». Выдвинут партией «Справедливая Россия». Зарегистрирован.
3. НИКОНОВ Александр Владимирович — 11.05.1968, п. Зауральский Еманжелинского р-на Челябинской области, проживает в п. Беркакит Нерюнгринского района. Образование: Дальневосточный госуниверситет путей сообщения», 2011; Институт дополнительного образования ДВГУПС, 2018; Московская академия народного хозяйства и государственной службы», 2020; Институт допобразования ДВГУПС, 2017. Начальник пункта в Эксплуатационном вагонном депо «Тында» структурного подразделения Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Самовыдвижение.
4. ЩЕГЕЛЬНЯК Роман Михайлович — 14.01.1973, уроженец г. Краснодара, проживает в Нерюнгри. Образование: Кубанская госакадемия физической культуры, 1995. Директор Департамента по работе с персоналом ОАО Холдинговая компания «Якутуголь». Выдвинут Нерюнгринским местным отделением партии “Единая Россия”. Зарегистрирован.
5. ПРИГОДА Тимур Николаевич, 17.11.1975 г.р., уроженец гор. Стаханов Луганской области Украинской ССР, проживает в Нерюнгри. Образование: Тихоокеанский госуниверситет, 2008. Индивидуальный предприниматель. Самовыдвиженец.
6. РИГА Валерий Евгеньевич, 06.12.1956, уроженец с.Маяки Луцкого р-на Волынской области Украинской ССР, проживает в Нерюнгри. Образование: Киевский автомобильно-дорожный институт имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 1983; Московский госуниверситет сервиса, 2005. Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Лифтремонт». Выдвинут РО в РС(Я) партии «Гражданская Платформа».
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