Выдвинут кандидат от ЕР на выборы главы Алданского района

24 февраля состоялось заседание местного политического совета Алданского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором состоялось выдвижение кандидата на досрочных выборах главы Алданского района. Партийное мероприятие по вопросу выдвижения посетила председатель избирательной комиссии муниципального района «Алданский район» Виктория МИЗИНА. Она отметила, что местный политсовет был в правомочном составе для принятия решения.

Состоялось тайное голосование, в результате которого кандидатом на должность главы Алданского района выдвинут ШЕСТОПАЛОВ Александр Викторович, победитель партийного праймериз.

Также члены Алданского политсовета приняли решение о согласовании краткого наименования избирательного объединения.

Виктория Мизина сообщила, что в ИКМО поступили уведомления о проведении в ближайшее время партийных мероприятий по выдвижению кандидата на должность главы Алданского района от КПРФ, ЛДПР и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ, сообщает Центризбирком Якутии в своем телеграм-канале.