20.07.2022
17:55
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Политика

Выдвинулся претендент на пост главы Абыйского улуса

Абыйская ТИК приняла документы на выдвижение на должность главы муниципального района «Абыйский улус (район)» от самовыдвиженца МАРТЫНОВА Сергея Николаевича, начальника Абыйского районного управления образования, сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я).

Выборы главы Абыйского улуса состоятся 11 сентября.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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