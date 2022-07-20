20.07.2022
17:55
232
Политика
Выдвинулся претендент на пост главы Абыйского улуса
Абыйская ТИК приняла документы на выдвижение на должность главы муниципального района «Абыйский улус (район)» от самовыдвиженца МАРТЫНОВА Сергея Николаевича, начальника Абыйского районного управления образования, сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я).
Выборы главы Абыйского улуса состоятся 11 сентября.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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