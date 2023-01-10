Выдающийся якутский борец отмечает день рождения

Сегодня день рождения выдающегося якутского борца! 🎉🎉🎉

10 января 1951 года в Чуонском наслеге Сунтарского улуса родился будущий призер Олимпийских игр в Монреале (1976 г.) в весовой категории до 52 кг, легенда якутского спорта Александр Николаевич Иванов.

«Иванов очень красивый борец. Он эталон! Иванов не столько борется, сколько играет… И его игра поразительно талантливая, легкая, виртуозная. Это тип будущего борца!». Милан Эрцеган, Президент международной федерации борьбы (FILA) в 1972–2002 годах.

Александр Николаевич Иванов — советский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр Кубка мира, призёр чемпионата Европы, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

Поздравляем!