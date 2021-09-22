Выдающаяся писательница из Якутии в британском журнале

В новом, специальном выпуске британского журнала — OCA People 2021, в котором ежегодно публикуются только самые выдающиеся творческие люди Евразии, было опубликовано интервью писательницы из Якутии, Анны ГОГОЛЕВОЙ, о ее успехах и достижениях.

OCA People — ежегодный специальный выпуск журнала OCA, в котором раскрываются современные выдающиеся творческие люди Евразии, добившиеся успехов в сферах своей деятельности.

Якутия всегда преподносила миру талантливых и трудолюбивых людей. Одна из таких выдающихся личностей — Анна Гоголева — писательница и переводчик.

Анна автор таких книг, как «Дух голубого огня», «Смотрители вселенной», «Идущие за горизонт» и «Дорогой Сердца» — о верованиях, таинственных явлениях и поверьях Якутии. Она также принимала участие в создании документальных фильмов «Ысыах — духовная связь поколений» и «Солнечная гора».

“Моя родина — Якутия. Мы выросли среди природы, книг и интересных людей, которые часто приходили в гости, чтобы познакомиться с нашим любимым писателем, поэтом Якутии, Иваном ГОГОЛЕВЫМ и его женой, известным ученым Марией ЧЕРТКОВОЙ, моими родителями”.

По книге Анны «Дорогое сердце», об английской сестре милосердия Кейт МАРСДЕН, компания “ArcticFilm” снимет документальный фильм при поддержке гранта главы республики А.С. НИКОЛАЕВА.

Писательница является активным членом Евразийской Творческой Гильдии, что позволило ей попасть на страницы британского журнала и популяризировать свое творчество, а также национальную культуру среди зарубежных читателей.

Подобные публикации имеют большое значение для развития социальных и культурных мостов между странами Евразии, а также способствуют налаживанию международных отношений и обмену опытом между профессионалами со всего мира.

СПРАВКА:

OCA MAGAZINE – издающийся в Лондоне ежеквартальный журнал, который объединяет Европу и Центральную Евразию. Журнал описывает культурные, политические и экономические события, связанные с регионами, а также служит обмену идеями в целях содействия как деловому сотрудничеству, так и туристическо-культурным связям.