Выбрана самая красивая девушка сельхозтехникума

В сельскохозяйственном техникуме состоялся, ставший уже традиционным конкурс красоты и таланта «Мисс ЯСХТ – 2022». Мероприятие проводится с целью выявления активных, находчивых, талантливых ребят, развития эстетического вкуса, творческих способностей студентов, воспитания умения четко организовать практическую деятельность, развитие коммуникативных способностей, формирования и развития духовно-нравственных качеств личности.

За титулы соревновались 6 очаровательных девушек. За время проведения конкурса девушки сдавали нормативы комплекса ГТО, посещали репетиции, участвовали в фотосессии, посетили мастер -классы по направлениям «Зумба» и «Стрейчинг», мастер- класс по макияжу. Конкурс стал настоящим праздником красоты, грации, обаяния и творчества. Жюри было очень сложно оценивать конкурсанток, так как все участницы основательно подготовились и поражали присутствующих своими способностями, талантом и креативом.

По итогам конкурса самой красивой, умной и спортивной, талантливой девушкой, обладательницей титула «Мисс ЯСХТ-2022» стала студентка 3 курса специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» Ньургуйаана Анлреева. Также Ньургуйаана получила номинацию «Мисс Спорт».

«Вице-мисс ЯСХТ-2022» удостоена студентка 3 курса «Землеустроительство» Мария Шамаева, ее также зрители выбрали в номинации «Мисс зрительских симпатий». В номинации «Мисс Интернет» по итогам голосования в социальных сетях и «Мисс Фото» стала лучезарная Чэлгийээнэ Мучурунова (студентка 1 курса), номинация «Мисс интернет» присуждена Екатерине Максимовой (студентка 1 курса), «Мисс Талант» жюри присудили Самире Семеновой (студентка 1 курса) и номинацию «Мисс Харизма» получила студентка 1 курса Юлия Федорова.

Конкурсанты награждены дипломами и памятными подарками спонсором, депутатом Якутской городской Думы Николаем Васильевым.

«Приятно сознавать, что красавицы обладают интеллектом, добрым юмором, преуспевают в учебе. Это отличная возможность реализовать свои мечты и амбиции, показать всем, насколько безграничны возможности каждой девушки. Однако, чтобы добиться победы нужно обладать не только внешней, но и внутренней красотой, – сказал депутат Якутской городской Думы Николай Васильев.— Я желаю вам успехов в учебе, стать отличными специалистами, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях».