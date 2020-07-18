Выборы в Якутске: из-за коронавируса кандидат вышел из гонки

Елена Тихонова:

Друзья, обстоятельства изменились. Не смогу и уже нет желания даже подать документы на выборы.

Когда вирус пришел в твой дом, и неизвестно, как отразится на здоровье родных, когда возникла угроза в любой момент заболеть здоровым членам семьи и самой, согласитесь, — не до выборов. Иначе будет как минимум не по-человечески.

С кем виделась в июне-июле, в эти дни, просьба не беспокоиться: у меня анализ ПЦР — отрицательный, пришел вчера.

Все это вообще стало известно вот: вчера-позавчера. Так что по предписанию Роспотребнадзора 2 недели буду на карантине. Даже при всем желании не смогла бы лично подать документы (а требуется именно лично), тем более, нельзя никого подвергать риску при сборе подписей и при работе штаба.

Всем заявленным и будущим участникам предвыборной гонки по Центральному округу желаю достойной и честной борьбы. Вам предстоит сложная и нестандартная кампания, так как она будет проходить в условиях пандемии.

Думается, особенно непросто будет тем, кто пойдет самовыдвижением: ведь придется собирать подписи во время эпидемии, причем немало, с запасом на «выбраковку». Учтите, пожалуйста, это и постарайтесть свести все риски до минимума.

И, конечно же, огромное спасибо всем вам: читателям «В Якутии.ру», участникам нашей читательской ватсап-группы, всем друзьям по жизни и по социальным сетям, знакомым, однокурсникам, одноклассникам, коллегам молодых лет и коллегам-журналистам, особенно Сусанне Рожиной, которая отказалась от своего участия, поддержав меня, и всем-всем, кто поддержал то мое решение и уже начал помогать советами, консультациями и выразил готовность работать в ходе самих выборов, причем бескорыстно, за идею, за все наше поколение — поколение опытных профессионалов и настоящих патриотов. Спасибо вам, друзья! Надеюсь, сейчас отнесетесь с пониманием к этим вынужденным новостям.

И, пожалуйста, берегите себя, не будет лишним проверяться время от времени, так как, если нет температуры, то вирус, оказывается, абсолютно незаметен. Самый лучший, «правдивый», анализ, сказали, — ПЦР. Его можно сдать в государственных и в отдельных частных клиниках.

Здоровья, оптимизма всем вам, дорогие мои! Люблю вас, спасибо, что вы есть в моей жизни.