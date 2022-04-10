Выборы в Верхневилюйском улусе (дополняется)

Сегодня, 10 апреля 2022 года, в установленное законом время, ровно в 8 часов утра открылись все 34 избирательных участка на территории Верхневилюйского улуса. Здесь проводится голосование на досрочных выборах депутатов улусного (районного) Совета депутатов МР «Верхневилюйский улус (район) пятого созыва.

Напомним, что выборы были назначены решением избирательной комиссии муниципального района, полномочия которой возложены на Верхневилюйскую ТИК.

Численность избирателей, включенных в списки избирателей на территории МО «Верхневилюйский улус (район)», составляет 11643 избирателя. В соответствии с ч.1 ст. 76.1 Закона РС(Я) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» со 2 апреля по 9 апреля 2022 года досрочно проголосовали в помещениях УИК — 420 избирателей или 3,61 % избирателей от общей численности.

Всего на территории района образовано 19 одномандатных избирательных округов на выборах депутатов. На 19 мандатов зарегистрировано 46 кандидатов.

Кандидаты по субъекту выдвижения:

— Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 19;

— Якутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – 2;

— Якутское республиканское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 2;

— Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 1;

— самовыдвижение — 22.

По информации заместителя председателя ИКМР Александры ИВАНОВОЙ, за ходом голосования наблюдают 44 наблюдателя, назначенных кандидатами и политическими партиями.

Голосование проходит в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

Члены избирательных комиссий и участники избирательного процесса в достаточном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности избирательных участков в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИК России.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.

На досрочных выборах депутатов Верхневилюйского райсовета по состоянию на 10.00 часов проголосовало 869 избирателей или 7,46 % от общего числа избирателей. Голосование продолжается. Жалоб и замечаний по организации процедуры голосования в избирательных участках нет.