Выборы в Госдуму по Якутии могут стать «Войной женщин»

Похоже, выборы в Госдуму могут стать «войной женщин» на территории Якутии. Уже несколько женщин, имеющих то или иное отношение к Якутии, будут баллотироваться на выборы.

Фото с официального сайта Галины Данчиковой.

От «Единой России» будет выдвинута, в том числе и Галина ДАНЧИКОВА, действующий депутат Госдумы, имеющая сына, влиятельного в Москве.

Фото с сайта Улправда.ру

Экс-мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА загодя начала политическую кампанию вместе с партией «Новые люди». Сардана Владимировна активно ездит по городам и весям России.

Фото из соцсети.

Сегодня стало известно, что московская телезвезда Марина КИМ идет вторым номером по дальневосточному списку СР, сразу после Федота ТУМУСОВА, действующего депутата Госдумы и регионального лидера партии. Тем самым, Марина Ким, пользующаяся влиянием в первопрестольной, отодвинула на третью, практически непроходную позицию, Юрия ГРИГОРЬЕВА, депутата Ил Тумэн, лидера парламентской фракции.

Фото из соцсети.

Наконец, сегодня стало известно, что Виктория ДАЙНЕКО, российская певица и актриса, участница и победительница пятого сезонтелевизионного шоу «Фабрика звезд», возглавит пятерку федерального списка партии «Зеленая альтернатива». Как сообщает ТАСС, при этом рэпер Слава КПСС, он же Гнойный, не будет принимать участие в думских выборах от этой партии.

Виктория Дайнеко провела детство в Якутии, в Мирном. Приезжала в республику на гастроли. Видимо поэтому в Якутии за ее карьерой следят более пристально, чем за другими знаменитостями.

Могут появиться и другие кандидатки на депутатский мандат.