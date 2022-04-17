Выборы в Чурапчинском улусе
В воскресенье, 17 апреля 2022 года, проходит голосование на четырёх избирательных участках Чурапчинского улуса, сообщает Центризбирком Якутии.
В Чурапчинском районе сегодня проводится голосование на досрочных выборах главы Соловьевского наслега и главы Хоптогинского наслега. Численность избирателей, включенных в списки избирателей на территории Соловьевского наслега составляет 416 избирателей, на территории Хоптогинского наслега — 850 избирателей.
С 9 апреля по 16 апреля досрочно проголосовали в помещениях УИК — в Соловьевском наслеге — 17 избирателей или 4,09 процента избирателей от общей численности; в Хоптогинском наслеге — 34 избирателя или 4,0 процента избирателей от общей численности.
В каждом наслеге выдвинулись и зарегистрированы по два кандидата. В досрочных выборах главы муниципального образования «Соловьевский наслег» участвуют:
Егоров Алексей Петрович, самовыдвижение;
Хомподоев Василий Васильевич, выдвинут партией «Единая Россия».
В досрочных выборах главы муниципального образования «Хоптогинский наслег» участвуют:
Бурцев Алексей Леонидович, выдвинут партией «Единая Россия»;
Слепцов Петр Сергеевич, самовыдвижение.
В досрочных выборах главы Алданского района участвуют четыре кандидата:
Евдокимов Ярослав Олегович, выдвинут партией «Гражданская Платформа»;
Стецов Игорь Владимирович, выдвинут ЛДПР;
Шестопалов Александр Викторович, выдвинут партией «Единая Россия»;
Шкулепо Константин Анатольевич, выдвинут партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
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