Выборы президента в АН РС (Я)

2 июля в Академии наук Республики Саха (Якутия) состоялось отчетно-выборное Общее собрание, в рамках которого прошли выборы президента, вице-президентов, членов президиума и действительных членов Академии наук РС(Я).

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти и научного сообщества республики – действительные члены Академии наук, члены Общего собрания.

Общее собрание началось с приветственного слова Сергея Местникова, и.о. заместителя председателя правительства РС (Я), присутствовавшего на мероприятии в дистанционном режиме:

— При реализации национальных проектов правительство республики опирается на достижения науки как основы социально-экономического развития нашей республики. В настоящее время мы завершаем работу по организации Научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития» и понимаем, что данная интеграция научных и образовательных организаций, а также их кооперация с производственными предприятиями республики и Северо-Востока России позволит нам вывести социально-экономическое развитие на совершенно иной уровень.

Мы приступили к разработке новой государственной программы РС(Я) по научно-технологическому развитию на 2020-2024 годы. Данная программа определит основные направления работы в этой сфере и обозначит финансовые источники реализации данных направлений.

Также в режиме видеоконференции выступил Михаил Сивцев, министр образования и науки РС(Я), поблагодаривший коллектив Академии наук РС(Я) за плодотворную работу в интересах республики:

— Сегодня мы понимаем, что важнейшие задачи научно-технологического развития связаны с интегрирующей ролью академии наук. Говоря о создании НОЦ «Север», подразумеваем новые заделы и задачи, которые необходимо решить. Вместе с тем, Глава республики на недавнем собрании по вопросам НОЦ тоже подчеркнул необходимость при принятии решений основываться на научных доказательствах.

В своем докладе Игорь Колодезников, возглавлявший Академию наук РС(Я) с 2008 по 2019 годы, поблагодарил команду, которая в 2008 году взяла на себя ответственность за становление академии наук в реалиях, которые были на тот момент. Он рассказал о направлениях научной и научно-организационной деятельности, проведенной за годы его работы:

— Подводя итог изложенной выше научной и научно-организационной работы Академии за 2008-2018 годы, я должен отметить её высокую эффективность. Имея небольшое количество тем, в которых общее количество научных сотрудников не превышало 30, по результатам исследований было получено 3 Государственных премии РС (Я).

Заслушав доклады выступающих, члены Общего собрания АН РС (Я) приступили к процедуре голосования. На должность президента Академии наук РС (Я) претендовал один кандидат – Василий Филиппов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии наук, действительный член Академии наук. Он возглавлял Академию наук РС(Я) с 1994 по 2001 и с 2003 по 2008 годы, в 2019 году указом Главы республики назначен исполняющим обязанности президента Академии наук РС (Я). По результатам тайного голосования он избран Президентом АН РС( Я).

Василий Филиппов свое выступление посвятил программе дальнейшего развития научного учреждения:

— От нас требуется максимальная ответственность за научно-технологическое развитие региона. Следует констатировать, что кроме интеграционных экспертных и стимулирующих ведущих ученых функций Академии наук республик в значительной мере стали действительно центром определения государственной политики в сфере науки и предстоящего инновационного развития регионов.

Существенно пополнился состав действительных членов АН РС(Я). Благодаря Распоряжению Главы республики от 23 марта 2020 года общая численность академиков увеличена до 44 единиц.

Действительными членами АН РС (Я) избраны:

Анатолий Николаев, доктор биологических наук, доцент, ректор СВФУ им. М.К. Аммосова;

Михаил Винокуров, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова;

Михаил Железняк, доктор геолого-минералогических наук, директор Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН;

Иван Егоров, доктор физико-математических наук, профессор, директор НИИ математики СВФУ им. М.К. Аммосова;

Терентий Корнилов, доктор технических наук, доцент, директор Инженерно-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова;

Роман Ноговицын, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова;

Алексей Голиков, доктор педагогических наук, доцент, проректор по образовательной деятельности СВФУ им. М.К. Аммосова;

Александр Большаков, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН, главный научный сотрудник Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ФИЦ ЯНЦ СО РАН;

Леонид Владимиров, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ ЯНЦ СО РАН.

На должности вице-президентов АН РС (Я) избраны Сергей Попов, доктор физико-математических наук, ранее занимавший должность главного ученого секретаря АН РС (Я), и Борис Кершенгольц, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Главным ученым секретарем избран Александр Большаков, доктор технических наук, член-корр. РАН, профессор РАН.

Избраны председатели Объединенных ученых советов Академии наук РС (Я):

ОУС по физико-математическим наукам – Юрий Григорьев, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Физико-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова;

ОУС по наукам о Земле – Валерий Фридовский, доктор геолого-минералогических наук, директор Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН;

ОУС по медико-биологическим наукам – Надежда Данилова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН;

ОУС по сельскохозяйственным наукам – Леонид Владимиров, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ ЯНЦ СО РАН;

ОУС по гуманитарным наукам – Алексей Голиков, доктор педагогических наук, проректор по образовательной деятельности СВФУ им. М.К. Аммосова.

По итогам выборов обновился состав Президиума АН РС(Я). В его состав, помимо руководства академии и председателей ОУСов, вошли:

Анатолий Николаев, доктор биологических наук, ректор СВФУ им. М.К. Аммосова;

Егор Махаров, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии ФИЦ ЯНЦ СО РАН;

Пальмира Петрова, доктор медицинских наук, советник ректора СВФУ им. М.К. Аммосова;

Виктор Шепелев, доктор геолого-минералогических наук, заместитель директора Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.