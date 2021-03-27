Выборы мэра Якутска: За два дня проголосовали 22,3% избирателей

Председатель Якутской городской ТИК рассказала об итогах дня

В субботу вечером председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова подвела итоги второго дня голосования на досрочных выборах главы города Якутска.

По итогам второго дня голосования 27 марта 2021 года (нарастающим итогом, с учетом данных 26 марта), явка составила 22,3 процента. В помещении УИК в голосовании приняли участие 42080 избирателей, вне помещения (на дому) — 2576 избирателей.

Списочная численность избирателей составляет 199561 избирателя.

Таким образом, явка за два дня голосования составила 22,3 процента от общего числа избирателей.

Также Самойлова прокомментировала информацию о жалобах на ход голосования, поступившие в ЯГТИК, которые активно муссируются в социальных сетях: «Всего поступило 38 письменных жалоб, из них только 5 подтвердилось».

Председатель ЯГТИК опровергла появившиеся в социальных сетях анонимные сообщения «о готовящихся вбросах бюллетеней»: «Мы выезжали на этот участок, в микрорайоне Птицефабрика. На самом деле, эта фотография коробки, в которой находятся надлежащим образом оформленные бюллетени для голосования, средства индивидуальной защиты, предназначенные для выездного голосования избирателей на дому. Никаких нарушений здесь нет. Информация о том, что взято в два раза больше бюллетеней, не соответствует действительности. В коробке на фото было 50 бюллетеней, 47 было использовано в ходе надомного голосования, 3 вернулись в УИК», — прокомментировала Алла Георгиевна.

Другой случай произошел в участке в районе Аэропорта, анонимное видео также распространяется в соцсетях как некое «доказательство нарушений»: горожанка пришла голосовать, а напротив ее фамилии уже стоит подпись в списке избирателей.

«Здесь родственник, также проживающий в квартире по указанному адресу, пришел и проголосовал ранее, и расписался в графе напротив фамилии другого родственника, избирателя на видео. И когда подошел второй избиратель, ему объяснили, что эта ошибка сделана не по вине членов УИК, а по вине первого избирателя-родственника, который ошибся строкой в списке», — пояснила Самойлова.

«Данный инцидент исчерпан, письменных жалоб со стороны избирателя к нам не поступало», — резюмировала Алла Самойлова.

Еще одна жалоба связана с вопросами регистрации жильцов.

«Сегодня к нам в ЯГТИК позвонила женщина, избиратель с участка в школе №17, она сообщила, что в списке указан предыдущий жилец, у которого она купила квартиру. Здесь нашей вины нет. К нам поступают данные из органов регистрационного учета. По их данным мы составляем списки избирателей. Прежний жилец значится в системе ГАС «Выборы» и прописан в данной квартире», — прокомментировала председатель ЯГТИК.

Напомним, голосование на досрочных выборах главы Якутска проходит три дня: 26, 27 и 28 марта 2021 года. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.