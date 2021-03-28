Выборы мэра Якутска: почти все нарушения по жалобам «Справедливого наблюдателя» были сразу же устранены

Завершился второй из трех дней голосования на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск».

На 27 марта явка в Якутске была примерно такая же, как и в первый день голосования 26 марта. Всего проголосовало 22,3% избирателей.

Через мобильное приложение «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ» было зафиксировано 33 жалобы. Почти все нарушения по ним были устранены участковыми комиссиями сразу после подачи письменной жалобы.

12 жалоб было по процедуре голосования вне помещения.

Например, члены комиссии планировали выехать без заполненных выписок из реестров, то есть могли дать проголосовать всем желающим, хотя должны были выехать на дом только к тем, кто подал предварительную заявку.

Нарушения, в основном, были пресечены, но в некоторых комиссиях в качестве реестра использовали обычную тетрадь.

10 жалоб было подано на плохо запакованные сейф-пакеты, в которые убирают заполненные избирателями бюллетени по завершении процедуры голосования.

После жалоб наблюдателям дали ознакомиться с сейф-пакетами и устранили нарушения по упаковке.

Шесть жалоб было подано на наличие пометок в книгах списков избирателей, которые не предусмотрены законом. Все эти нарушения были устранены.

Три жалобы поступило с участков, на которых присутствовали лица, которые не имеют законных прав постоянно находиться на избирательном участке. Данные лица представились представителями мэрии, но в законе чётко написано, что избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Круг лиц, которые имеют право находиться на УИК, тоже четко регламентирован и сотрудники мэрии туда точно не входят.

После замечаний представителей «СПРАВЕДЛИВОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ» все посторонние люди с участков удалились.

Из особых случаев:

— На участок № 778 пришла избиратель, которой не дали возможности проголосовать. Выяснилось, что по спискам избирателей она уже проголосовала, хотя сама избиратель утверждала, что ещё не приходила на избирательный участок. Наблюдатели написали жалобу, которая находится в работе.

— На участке № 765 обнаружили, что сейф, в котором хранятся сейф-пакеты и бюллетени, находится в соседнем помещении от помещения для голосования. Представители «СПРАВЕДЛИВОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ» не имели возможность контролировать сохранность документов. После написания жалобы сейф был перемещён в помещение для голосования и взят под контроль наблюдателей.

На ряде избирательных участков на информационных плакатах до сих пор находятся данные о кандидатах, которые больше не принимают участия в избирательной гонке. Конечно, это вводит в заблуждение избирателей. Например, такая ситуация была на УИК №725.

В целом, второй день голосования прошёл спокойнее, чем первый.