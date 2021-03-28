Выборы мэра Якутска: Первые данные из участков. Информация дополняется

Начинают поступать первые данные от наблюдателей из участковых избирательных комиссий на выборах мэра Якутска. Пока это данные от наблюдателей, официальные данные появятся через несколько часов.

Избирательный участок № 773/85

Евгений Григорьев – 45;

Иван Комаров – 2;

Савва Михайлов – 9;

Виталий Обедин – 23;

Айаал Прокопьев – 2;

Евгений Рябченко – 3.

Избирательный участок №818

Евгений Григорьев – 147;

Иван Комаров – 3;

Савва Михайлов – 18;

Виталий Обедин – 13;

Айаал Прокопьев – 3;

Евгений Рябченко – 5

УИК №705

Евгений Григорьев – 478;

Виталий Обедин – 325.

УИК №711

Евгений Григорьев – 212;

Виталий Обедин – 151.

УИК №793

Евгений Григорьев – 97;

Иван Комаров – 1;

Савва Михайлов – 26;

Виталий Обедин – 61;

Айаал Прокопьев – 2;

Евгений Рябченко – 1.

УИК №788

Евгений Григорьев – 139;

Иван Комаров – 4;

Савва Михайлов – 21;

Виталий Обедин – 129;

Айаал Прокопьев – 3№

Евгений Рябченко – 3.

УИК №705

Евгений Григорьев – 478

Иван Комаров – 8;

Савва Михайлов – 110;

Виталий Обедин – 325;

Айаал Прокопьев – 10;

Евгений Рябченко — 8.

На 22.00 часа поступила предварительная информация от наблюдателей от 23 избирательных участков. Всего в Якутске 46 избирательных участков. По этим данным, за Евгения Григорьева проголосовали 44,3% избирателей, за Виталия Обедина — 39,99%. Официальные данные будут позже.

22.30 поступила информация от 62 участковых избирательных комиссий. По этим данным,

за Евгения Григорьева проголосовали 18643 человека,

за Виталия Обедина – 16194.

Лидер оторвался на 2449 голосов.

Подсчет голосов на участках продолжается. Оставайтесь с нами! И вы первыми узнаете, кто стал мэром города Якутска.