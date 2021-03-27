Выборы мэра Якутска. ОП республики о вбросах в соцсети
Во второй день выборов главы города Якутска наблюдатели из числа членов Общественной палаты РС(Я) продолжают свою работу на избирательных участках.
По итогам первого дня голосования успели выполнить свой гражданский долг и отдать голос за того или иного кандидата 19 271 избиратель (в помещениях УИК), вне помещения (на дому) приняли участие 1 215 избирателей.
Явка на 20.00 ч 26-го марта составила 10,3 процента от числа избирателей.
Тем временем в социальных сетях и в комментариях в Интернет-изданиях появляются откровенно провокационные высказывания. К примеру, о том, что «надо брать на избирательный участок свою пишущую ручку, так как в ручках на избирательных участках паста потом исчезает…» Или то, что в некоторых бюллетенях вычеркнут тот или иной действующий кандидат на пост главы…
За разъяснением мы обратились к заместителю председателя Общественной палаты РС(Я) Николаю Бугаеву.
— Слухи про ручки с исчезающими чернилами ходят уже не первый год, — сказал Николай Дмитриевич. — Ни один наблюдатель на выборах любого уровня не видел таких уникальных ручек. И про то, что из бюллетеня вычеркнули того или иного кандидата, допущенного к выборам, это попросту неправда.
Те, кто вбрасывает такую информацию в соцсети, преследуют определенную цель — будоражат народ, зная, что они не понесут никакой ответственности. Прикрываясь разными выдуманными никами, ведут целенаправленную работу, направленную на срыв общенародных выборов Главы города Якутска. Они вызывают у людей чувство недоверия к выборам, к институту избирательного права…
Члены Общественной палаты РС(Я) продолжат работу наблюдателей на избирательных участках Якутска. В случае выявления нарушений будут составляться письменные протоколы и подаваться в Якутскую городскую территориальную комиссию.
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