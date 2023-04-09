Выборы главы Арангасского наслега состоялись!

По данным организующей выборы УИК №265 явка избирателей на досрочных выборах главы Арангасского наслега Мегино-Кангаласского улуса составила 150 избирателей или 64,94 % включенных в списки избирателей.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 231 избиратель.

В избирательные бюллетени были внесены 2 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом: Иванова Кыыдаана Андрияновна, 1993 г.р., ведущая программ службы радиовещания филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Саха», выдвинута ЯРО ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. За нее отдали голоса 16 избирателей, или 10,67 %, принявших участие в выборах.

Кычкин Андрей Никитич, 1978 г.р., заместитель главы администрации СП «Арангасский наслег», выдвинут местным отделением ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 132 избирателя, или 88,0 % принявших участие в выборах.

Таким образом, на выборах главы сельского поселения «Арангасский наслег» Мегино-Кангаласского улуса победу одержал Андрей Кычкин, кандидат от ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я) и кандидатами. Голосование прошло в строгом соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства. Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало.

Таким образом, на выборах главы сельского поселения «Арангасский наслег» Мегино-Кангаласского улуса победу одержал Андрей Кычкин, кандидат от ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ. Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я) и кандидатами. Голосование прошло в строгом соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства. Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало. Начались дополнительные выборы в Мегино-Кангаласском улусе

Фото: Центризбирком Якутии Источник: Центризбирком Якутии

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