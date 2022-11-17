Выборы главы Амгинского улуса: Отказ в регистрации Михаилу Артемьеву

Михаилу Артемьеву, глава Амги, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения на выборы 11 декабря главы Амгинского улуса, отказано в регистрации кандидатом. Такое решение Амгинская ТИК приняла после проверки подписных листов. По мнению комиссии, проверка выявила, что кандидатом Артемьевым предоставлено недостаточное количество достоверных подписей, сообщает тгк Sakhaday.

Сейчас же на поле остались кандидаты — Алексей Карамзин (ГП), Игорь Колесов (Родина), Степан Кузьмин (ЕР), Алексей Миронов (Пенсионеры) и Артем Тюньков (ЛДПР). Артемьев повторил судьбу кандидата на пост главы Нюрбинского улуса Иванова. Александра Иванова тоже сняли с предвыборной гонки юристы эсеров. Что Артемьев, что Иванов оба являлись мэрами райцентров. Артемьев пока еще действующий, но в следующем году у него выборы главы с. Амги, сообщает тгк Аартык.