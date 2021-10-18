Выборы глав в Мирном, Чурапче, Алдане и Моме
28 ноября 2021 пройдут досрочные выборы главы Мирнинского района, сообщает тгк Центризбирком Якутии.
Сегодня, 18 октября, депутаты Чурапчинского районного совета на внеочередной сессии примут решение о проведении выборов главы Чурапчинского района .
Также планируется проведение районных советов муниципальных образований Алданского и Момского районов о назначении в установленные законом сроки о проведении выборов на должность главы соответствующих районов.
В Единый день голосования в 2022 году
В Республике Саха ( Якутия) планируется проведение 478 избирательных кампаний , в том числе 9 глав муниципальных районов :
— Абыйского
— Верхневилюйского
— Верхоянского
— Вилюйского
— Ленского
— Мегино- Кангаласского
— Нюрбинского
— Среднеколымского
— Томпонского ,
А также 189 глав сельских и городских поселений . Пройдут выборы депутатов 6 муниципальных районов :
— Верхоянского
— Кобяйского
— Оймяконского
— Томпонского
— Усть- Янского
— Булунского ,
А также депутатов 274 представительных органов поселений .
Выборы в 2022 году пройдут в 32 муниципальных районах Республики Саха ( Якутия)
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