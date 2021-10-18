Выборы глав в Мирном, Чурапче, Алдане и Моме

28 ноября 2021 пройдут досрочные выборы главы Мирнинского района, сообщает тгк Центризбирком Якутии.

Сегодня, 18 октября, депутаты Чурапчинского районного совета на внеочередной сессии примут решение о проведении выборов главы Чурапчинского района .

Также планируется проведение районных советов муниципальных образований Алданского и Момского районов о назначении в установленные законом сроки о проведении выборов на должность главы соответствующих районов.

В Единый день голосования в 2022 году

В Республике Саха ( Якутия) планируется проведение 478 избирательных кампаний , в том числе 9 глав муниципальных районов :

— Абыйского

— Верхневилюйского

— Верхоянского

— Вилюйского

— Ленского

— Мегино- Кангаласского

— Нюрбинского

— Среднеколымского

— Томпонского ,

А также 189 глав сельских и городских поселений . Пройдут выборы депутатов 6 муниципальных районов :

— Верхоянского

— Кобяйского

— Оймяконского

— Томпонского

— Усть- Янского

— Булунского ,

А также депутатов 274 представительных органов поселений .

Выборы в 2022 году пройдут в 32 муниципальных районах Республики Саха ( Якутия)