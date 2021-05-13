Выборы-2021: Зеленого коридора для Авксентьевой не будет

ЯКУТСКАЯ ЕР НЕ СОБИРАЕТСЯ СЛИВАТЬСЯ

То, о чем так долго говорили в политическом истеблишменте, наконец, случилось. 12 мая министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму — 2021.

Случалось, что в Якутии на муниципальном уровне конкуренция на праймериз – внутрипартийное голосование ЕР для определения кандидата от партии на выборы, проходила иной раз более остро, чем сами выборы. Бывало, что в них весьма активное участие принимали члены других партий и заинтересованных сил. Действовали они под девизом: «Пусть победит слабейший!» Разумеется, чтоб ЕР после механического подсчета голосов выставила неконкурентоспособного кандидата, которого будет проще обойти на основных выборах.

Как же партия власти могла обезопасить свои интересы? Считается, что на праймериз партии на важнейшие выборы обычно бывает один фаворит, остальные кандидаты, что называется, для ассортимента. Такой подход плюс администрирование процесса почти исключают нежелательные сюрпризы.

Фаворитом Праймериз-2021 на выборы в Госдуму слухмейкеры давно и заочно назначили именно Сахамина Милановича.

По всем законам жанра, главный герой заступает на сцену в самый эффектный момент. В праймериз это ближе к финалу процесса подачи заявлений. Напомним, что заявления принимают по 14 мая.

Нынче участников праймериза достаточно много. Предполагалось, что заявления будут принимать лишь до конца апреля.

Отсутствие политических тяжеловесов породило слухи о том, что партию в Якутии на этих выборах могут слить в угоду кулуарным договоренностям. Например, с партией «Новые люди», от которой намерена выдвинуться экс-мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, о чем она заявила в соцсети.

Политические договоренности казались тем более возможными, что после досрочной отставки Сарданы Авксентьевой на последовавших выборах мэра Якутска весной этого года, городская и республиканская власти выступили единым фронтом, поддерживая Евгения ГРИГОРЬЕВА, ранее работавшего первым вице-мэром.

Напомним, что на прошлых выборах в Госдуму зеленый коридор был протянут для Федота ТУМУСОВА, действующего депутата Госдумы, лидера якутских справороссов. СР, в Якутии обычно оппозиционная, с 2018-го стала более лояльной к наличной власти.

Это связывают с приходом Айсена НИКОЛАЕВА, который сразу после назначения и.о. главы Якутии встретился в Москве с Федотом Семеновичем, под началом которого на заре карьеры он работал вице-президентом САПИ. А в последующие дни Айсен Сергеевич встретился почти со всеми лидерами оппозиции.

На выборы главы Якутии СР в 2018-м выдвинула кандидатом малоизвестного Владимира БОГДАНОВА, что можно было трактовать как поддержку Айсена Николаева.

Содержание закулисных переговоров нам вряд ли сообщат, но о наличии ранних договоренностей можно было судить хотя бы по тому, что на прошлых выборах в Госдуму – в 2016-м, Федот Тумусов прошел убедительно и комфортно, при полном отсутствии кандидата от ЕР по одномандатному округу. Это объяснялось федеральным межпартийным соглашением в пользу справедливоросса Тумусова.

Так что зеленый коридор для конкретного политика в Якутии уже был, и совсем недавно.

От якутской ЕР в Госдуму по партспискам тогда смогла пройти Галина ДАНЧИКОВА, экс-премьер-министр республики. И ближе к концу срока, этой весной появился даже третий депутат Госдумы от республики – Гаврил ПАРАХИН в результате внутрипартийных телодвижений ЛДПР.

Как помнит читатель, подачу заявок на праймериз продлили. И теперь наличие политических тяжеловесов на праймеризе ЕР позволяет предположить, что слухи о том, что будет сформирован зеленый коридор для Сарданы Авксентьевой, не подтверждаются. Опытными политиками ЕР назвала участников праймериза Галину Данчикову, Сахамина Афанасьева, Елену ГОЛОМАРЕВУ, Алиша МАМЕДОВА, Валерия ЛЮТОГО. Много и амбициозной молодежи, использующей праймериз как стартовую площадку с более лояльными правилами игры, чем выборы, строго регулируемые законодательством.

На выборах конкуренцию ставленникам ЕР составят кандидаты от других партий. Представляется, что на этот раз будет больше представителей оппозиции. Даже СР в Якутии позиционирует себя как оппозиция. КПРФ и ЛДПР тем более. Виталий ОБЕДИН и Владимир ФЕДОРОВ, на выборах мэра Якутска общими усилиями показавшие достойный результат, заявили, что намерены так или иначе участвовать на выборах в Госдуму. Если это случится, они будут рвать на части электорат, на который рассчитывает и Сардана Авксентьева. Этот тот самый электорат, который в 2018-м привел к победе на выборах мэра связку «Малдер и Скалли», как их прозвали.

Все последние годы представители ярой оппозиции на крупных выборах находили общий язык, чтоб выставить единого кандидата. Но вряд ли смогут договориться Сардана Авксентьева и Федоров/Обедин. Представляется, что для этого триумвирата точка невозврата уже пройдена.

Тогда может сложиться ситуация, когда эти и другие оппозиционные кандидаты разорвут на небольшие сектора протестный электорат, который традиционно активно голосует в Якутии. И на этом фоне соберет голоса конструктивно настроенных избирателей кандидат от ЕР, который благополучно и выскочит. Но для этого кандидат от партии парламентского большинства должен быть реальным, сильным и популярным.

В общем, выборы в Госдуму начинают приобретать более реальные очертания. «Единая Россия» не собирается сливаться, судя по персоналиям в праймериз, наоборот, будет реальная борьба, в которой у единороссов интересные перспективы.

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