Выборы 2021: QR-коды и антиковидная безопасность глазами начальника УИК

Уже завтра в восемь утра 118 участковых избирательных комиссий Якутска распахнут двери — жители Якутска будут выбирать нового мэра.

В Национальной библиотеке республики располагается участковая избирательная комиссия №709. В последние дни перед выборами здесь не видно никакой особой суеты и нервозности. Причина, наверное, в том, что председатель УИК №709 Сардана ЕВДОКИМОВА уже больше 10 лет трудится на всех выборах.

– В этот раз все проходит уже более привычно. А вот в прошлом году, когда шло голосование по поправкам в Конституцию РФ, действительно многое было внове. Тогда были впервые введены строгие меры безопасности: следили за дистанцированием, выдавали всем средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, одноразовые ручки. Как раз стояла засушливая погода, сильная жара, в помещениях духота, потому мы вышли в сквер Национальной библиотеки, что во внутреннем дворике здания. Расставили столы, стулья… Под открытым небом проводить разрешается при условии выполнения всех требований, — вспоминает Сардана Николаевна.

Территория, обслуживаемая 709-м избирательным участком, расположена в самом центре Якутска – это прямоугольник от улицы Кулаковского до Кирова и ограничен улицами Орджоникидзе и Ярославского. В этом районе живет немало людей, известных не только в республике, но и в масштабах всей страны. За более чем 10 лет она успела многих из постоянно живущих запомнить и познакомиться.

Выборам работники ее избиркома стараются придать атмосферу праздника. 18-летним, впервые пришедшим голосовать, и самым возрастным избирателям стараются подарить скромные сувениры. В этом году ручки и блокноты с памятной надписью «Городской округ «Город Якутск» они получат обязательно.

Во время нашей беседы Сардане Николаевне поступают звонки от тех избирателей, кто по состоянию здоровья не может дойти до участка. К таким сотрудники комиссия выезжает на дом с урной и бюллетенем, а их список будет пополняться вплоть до воскресенья.

Всего на участке №709 проживает более двух тысяч избирателей. Интересуюсь у Сарданы Николаевны, насколько интересна работа в участковой избирательной комиссии? Что она дает, кроме чувства удовлетворения от выполненной миссии? Она улыбается: работа не просто интересная, она увлекательная и очень ответственная.

Вот и в этот раз вновь поступили нововведения – при подготовке протокола комиссии будет применен QR-код, который значительно ускорит процедуру введения протокола в систему ГАС «Выборы», а также позволит исключить влияние «человеческого фактора». Совершить оплошность не позволят и многочисленные наблюдатели – от политических партий, от кандидатов в мэры и общественники. Они будут следить за тем, чтобы никаких неправомерных действий не было, процесс подсчета голосов шел открыто и гласно.

Периодически дверь УИК №709 открывается и заходят пожилые граждане. Многие по незнанию путают избирательную комиссию с филиалом городской администрации или округа и жалуются на текущую канализацию, на нерадивую управляющую компанию, на другие коммунальные или социальные учреждения. После разъяснения горожане не торопятся уходить, хочется с кем-то поделиться своими проблемами.

Здание Национальной библиотеки для Сарданы Николаевны самое что ни на есть родное. Ведь она главный библиотекарь Национальной библиотеки РС(Я), а также сотрудник Центра управления библиотечного дела в РС(Я). Занимается реализацией в Якутии национального проекта «Культура». В УИК ей помогают надежные помощники, в миру бухгалтер, медики и студенты.

Сардана Николаевна дважды бабушка. Взрослые дети ее работу в избиркоме поддерживают, но сами далеки от общественной деятельности. А я желаю ей сил и терпения – выборы мэра предстоят непростые.

Справка

На всех участках для голосования в городе будут организованы раздельные потоки участников голосования на вход и выход. Термометрия посетителей, наличие дезинфицирующих средств и отдельного пункта для дезинфекции рук посетителей, соблюдение дистанции, ежедневная дезинфекция помещения – вот одни из важнейших пунктов, за которые также несут ответственность члены избирательной комиссий.

В Якутске всего 118 избирательных участков, также будут образованы несколько избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Найти свой участок можно на сайте Якутского городской территориальной избирательной комиссии: http://yagtik.ru/ по ссылке «Адресная книга».

Режим работы участков:

В выходные дни 20-21 марта с 10.00 до 16.00

В рабочие дни с 22 по 25 марта с 14.00 до 20.00

В дни голосования с 26 по 28 марта с 08.00 до 20.00