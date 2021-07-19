Выборы-2021: Алексей Лаптев сдал документы на регистрацию

Сегодня, 19 июля 2021 года Алексей Иванович ЛАПТЕВ, выдвинутый политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №24 «Республика Саха (Якутия) – Якутский одномандатный избирательный округ №24» сдал в Окружную избирательную комиссию документы на регистрацию.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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