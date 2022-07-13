Выбираем химию — выбираем будущее: завершился Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии

В современном быстро развивающемся мире особую роль играют химические науки и их достижения. Как никогда стали актуальны слова нашего великого соотечественника М. В. Ломоносова: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие», а потому химическая составляющая образования является важным условием формирования и развития общекультурных компетенций современного человека.

Проблемы и перспективы развития химического образования были обсуждены на Всероссийском съезде учителей и преподавателей химии, который успешно состоялся с 27 июня по 1 июля в стенах химического факультета Московского государственного университета. Съезд организован Московским государственным университетом совместно с Ассоциацией учителей и преподавателей химии при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российской академии наук, Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, Российского союза химиков, издательства «Просвещение».

На съезде приняли участие очно и дистанционно более 2000 педагогов из разных регионов страны. Республику Саха (Якутия) на съезде представили члены регионального отделения А.Е. Егорова, профессор Института естественных наук СВФУ, председатель регионального отделения, и А.Н. Матаннанова, старший преподаватель Института развития образования и повышения квалификации.

Участников съезда приветствовали Садовничий В.А., ректор Московского государственного университета, академик РАН, вице-президент РАН; Фальков В.Н., министр науки и высшего образования, Мажуга А.Г., депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию, и другие почетные гости.

О химии и ее роли в современном мире очень красиво высказался Михаил Петрович Егоров, академик РАН, директор Института органической химии. Химия – очень стройная и логическая наука. Она помогает решать самые разные проблемы современности, начиная от эпидемии короновируса, до проблем в микроэлектронике и самолетостроении. Как самая гармоничная наука она завораживает синтезами, когда из очень простых веществ получаются сложнейшие химические структуры, или когда в одной колбе методом каскадных реакций синтезируются биологически активные молекулы.

На протяжении нескольких дней делегаты съезда слушали лекции по актуальным вопросам химической науки и химического образования, участвовали в панельных дискуссиях, посещали мастер-классы и практикумы по технике химического эксперимента и решению олимпиадных задач. Особый интерес у педагогов вызвали темы лекций и панельных дискуссий:

Особенности реализации естественно-научного образования в условиях внедрения обновленных стандартов общего образования (Метёлкин Д.А., руководитель Центра экспертизы в образовании РАО);

Цифровизация динамических параметров развития креативного мышления в обучении химии (Оржековский П.А., член-корреспондент РАО, профессор Московского педагогического государственного университета);

Государственная итоговая аттестация по химии в системе общего образования (Добротин Д.Ю., руководитель разработчиков КИМ ЕГЭ по химии);

Что такое ESG-принципы и почему они — главный тренд в обучении на ближайшие годы (Тимофеева Е.А., к.б.н., зам. декана по дополнительному образованию, доцент кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ);

Экологическая реабилитация человека и животных путем персонализации питания (Кондаков С.Э., д. фарм. н., ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ);

VR-технологии в преподавании химии. И не только. (Демин В. В., руководитель направления «Образование» Центра НТИ по направлению Виртуальная и дополненная реальность на базе Дальневосточного федерального университета).

Съезд завершил свою работу, делегаты обсудили и приняли резолюцию съезда. На сайте дистанционного обучения МГУ участники съезда продолжают писать вопросы и предложения, свои отзывы и слова благодарности организаторам. Открытых вопросов остается много. Надеемся на продолжение общения и сотрудничества с коллегами из других регионов.

Самые важные материалы съезда (ссылки на видеозаписи, презентации) будут размещены на сайте учителей химии РС(Я) https://sites.google.com/view/masterylab/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Осенью на курсах повышения квалификации будет продолжено обсуждение главных проблем в школьном химическом образовании.