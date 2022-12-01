01.12.2022
19:15
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Праздники
Новогодний сладкий подарок для детей должен быть безопасным
Рекомендации Роспотребнадзора по выбору сладких новогодних подарков
В преддверии Нового 2023 года необходимо помнить несколько правил по выбору сладкого подарка, чтобы порадовать детей и близких людей вкусным, качественным и безопасным сладким подарком.
Фото: Управление Роспотребнадзора по Якутии
Источник: Управление Роспотребнадзора по Якутии
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