Новогодний сладкий подарок для детей должен быть безопасным

Рекомендации Роспотребнадзора по выбору сладких новогодних подарков В преддверии Нового 2023 года необходимо помнить несколько правил по выбору сладкого подарка, чтобы порадовать детей и близких людей вкусным, качественным и безопасным сладким подарком.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Якутии Источник: Управление Роспотребнадзора по Якутии

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