Выберите наиболее удобный способ передачи показаний счетчиков!

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает потребителям – физическим лицам о необходимости ежемесячно передавать показания приборов учета. Рекомендуемые сроки направления показаний – с 23 по 28 число расчетного месяца.

Передать показания счетчиков можно одним из предлагаемых способов:

• через личный кабинет на сайте «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru. Подробная информация о регистрации размещена в разделе: ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ / ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ;

• через сайт «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете. В нижней части главной страницы сайта размещена ссылка ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА;

• на адрес электронной почты: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);

• обратившись в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства;

• в пунктах приема платежей Энергосбыта (обратившись к кассиру);

• с помощью специальных ящиков для сбора показаний счетчиков в кассах Энергосбыта;

• по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Потребители, получившие СМС-уведомления о необходимости передачи показаний счетчика, могут направлять данные по указанной ссылке.

Также можно вводить показания счетчиков через сервис Сбербанк Онлайн.

Напоминаем, что по законодательству, оплату потребленных коммунальных услуг (в т.ч. электроэнергии, отопления, горячего водоснабжения и др.) необходимо производить с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.