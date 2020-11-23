Выбери столицу тотального диктанта!

До конца голосования за столицу тотального диктанта остался одни день. Чтобы за Якутск вышел в финал, нужно до 12 час 24 ноября по московскому времени проголосовать за город на сайте totaldict.ru.

В шорт-лист финалистов конкурса войдут пять городов, получивших максимальное количество голосов. На данный момент за столицу республики проголосовали 10 343 человека. В топ-пятерку наряду с Якутском входят Рязань с 7864 голосами, Ярославль с 2331 голосом, Саранск с 1804 голосами, Томск с 1616 голосами.

Проголосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru. Каждый пользователь сайта может голосовать один раз в сутки. Голосование продлится до 12 часов по московскому времени 2020 года. Победитель будет объявлен 6 февраля 2021 года на традиционной конференции.

Акция состоится 10 апреля 2021 года по всему миру. Автором текста Тотального диктанта 2021 года стал Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ.

Напомним, что голосование на выбор столицы мировой акции началось 10 ноября. Сделать Якутск столицей мирового Тотального диктанта предложил Андрей ГЕЛАСИМОВ, известный писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер», автор текста «Тотального диктанта – 2020»