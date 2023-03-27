Вячеслав Владимиров: Хорошо, что обошлось без жертв!

Хорошо, что обошлось без жертв: В селе Чкалово рухнула крыша коровника.

Вчера после вечерней дойки в коровнике СХПК «Тит-Ары» с. Чкалово рухнула часть крыши на площади 5х7.

Коровник постройки 1983 года давно признан и ветхим, и аварийным. Тем не менее, он действующий…с риском для жизни.

«В этом коровнике содержится около 200 голов КРС и молодняка. Во время обрушения в этой части коровника не было ни людей, ни животных. Хорошо, что обошлось без жертв», — рассказал нашей газете директор СХПК «Тит-Ары» Вячеслав Владимиров.

Как оказалось, обрушение кровли происходит постоянно в последние три года: первое было до начала зимовки скота в 2021-м году, второе – в марте 2022 года и третье практически в это же время. И все это время работники СХПК проводят работы по усилению кровли и стен коровника.

«Мы ежегодно обращаемся в Минсельхоз республики о выделении средств на постройку нового коровника. Увы, пока приходят отказы – средств на всех не хватает. Возможно, в этом году нам выделят хоть какую-то часть из запрашиваемой суммы, проект нового коровника у нас готов», — говорит Вячеслав Ильич.

В данное время провал в крыше затянули тентом, идут работы по усилению кровли – ставятся дополнительные балки, убран снег с крыши.