Вячеслав Штыров: Экономика Якутии устойчива — есть и спрос, и рынки в Азии

«В основе экономики Якутии лежит горнодобывающая промышленность и энергетика — эти отрасли имеют и спрос, и рынки сбыта. Например, в Азии, которая не принимает активного участия во всех политических событиях», — сказал экс-президент Якутии (2002-2010 гг.) Вячеслав Штыров в видеоинтервью, опубликованном на его YouTube канале.

Серьезных потрясений не будет, если будет дисциплина, порядок и строгое расходование средств с каждой копейки. Надо начинать жить в таком режиме. Надо думать о будущем, а вот будущее у нашей страны в целом, у нашей республики хорошее. Надо менять саму парадигму развития, надо отказаться от ошибочного, неверного, чисто рыночного подхода, что во главе угла ставится прибыль предприятия. Прибыль никогда не была целью производственной деятельности. Целью является удовлетворение потребностей человека. Надо возобновлять систему стратегического планирования, надо выделять те направления, которые являются главными для нас, — сказал Штыров.