Вячеслав Штыров: Его именем названа улица

Жители села Рассолода назвали одну из центральных улиц именем второго президента Якутии Вячеслава Штырова.

Жители Рассолодинского наслега Мегино-Кангаласского улуса приняли решение назвать одну из центральных улиц села именем Вячеслава Штырова – видного российского государственного и политического деятеля, второго Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в социально-экономическое развитие наслега.

Село Рассолода ежегодно подвергалось подтоплениям рекой Лена, в связи с чем Правительством Республики Саха (Якутия) в 2009 году было принято решение о переносе населенного пункта на более высокое место.

Как рассказал Владимир Птицын, глава Мегино-Кангаласского улуса в 2002 – 2009 годах, жители села Рассолода на сходе приняли решение о переносе села. После чего правительство республики в полном составе прибыло в село Рассолода, прошло совещание в местном клубе, где было принято окончательное решение. «Вячеслав Анатольевич Штыров поставил задачу сначала построить школу, так как там, где школа, там и село», — подчеркнул Птицын. Таким образом строительство нового села началось со школы.

На сегодняшний день в селе Рассолода построена новая школа, котельная, насосная станция, детский сад, жилые дома с центральным отоплением, отсыпаны улицы.

На торжественном мероприятии, посвященным открытию улицы имени Вячеслава Штырова, собрались жители села, в мероприятии также приняло участие руководство Мегино-Кангаласского улуса. После проведения алгыса был открыт стенд с указанием названия улицы. В своем выступлении Илья Макаров, глава села Рассолода, отметил, что именем Вячеслава Штырова была названа улица, по которое жители переехали из старого, затопляемого села, в новое.

От имени Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова в дар детскому саду села была вручена интерактивная песочница, а для сельской библиотеки – книги.