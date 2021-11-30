30.11.2021
11:47
292

Политика

Вячеслав Куличкин и Алексей Ромашов стали депутатами Ил Тумэна

Сегодня в 10 часов утра началось XXI пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн). Вместо избранных в Государственную Думу России народных депутатов Петра Аммосова и Юрия Григорьева вакантные места в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Якутии переданы представителям партий по республиканскому списку. Так, ряды народных депутатов пополнили Вячеслав Куличкин из КПРФ и Алексей Ромашов из партии «Справедливая Россия», сообщает ЯСИА.

Вопрос о передаче полномочий рассмотрели в ходе XXI пленарного заседания Государственного Собрания Якутии. Из партии КПРФ вместо Петра Аммосова избран Вячеслав Куличкин из республиканского списка кандидатов.  В ходе голосования парламент подтвердил его полномочия.

Из региональной партии «Справедливая Россия» вместо избранного в Госдуму Юрия Григорьева в республиканский парламент избран Алексей Ромашов. Народными депутатами также подтверждены его новые полномочия.

Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх