Вячеслав Фетисов встретился с участниками I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

Именитый спортсмен пообщался с юными хоккеистами на льду дворца спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. Ребята смогли задать звезде самые волнующие вопросы, взять автограф и сделать фото на память, сообщает сайт sakhalin2019.org.

— Я очень рад, что прилетел сюда по такому хорошему поводу. Надеюсь, что в будущем таких поводов будет всё больше, — отметил Вячеслав Фетисов. — Формат игр «Детей Азии» очень интересен. Сегодня он получает дополнительное развитие путём проведения первых зимних стартов. Если дети подружатся, то нам взрослым ничего не останется, как следовать за ними, они должны объединить нас всех.

Хоккеист не забыл упомянуть и о легендарных ребятах из Кувейта, прославившихся на весь мир своим героизмом и количеством пропущенных шайб.

— Флэшмоб в их честь идёт по всей России. Мальчишек обязательно нужно поддержать. Ребята являются послами доброй воли, которые не побоялись приехать сюда и сразиться с сильными командами. Факт их приезда говорит о многом. Понятно, что проигрывать с таким счётом доставляет мало удовольствия. Тем не менее, это послужит хорошим стимулом двигаться дальше. Нам нужно сделать всё, чтобы помочь им в будущем выглядеть лучше на льду. Возможно, что влияние нашей хоккейной системы поспособствует в этом, — рассказал чемпион.

Фетисов подчеркнул, что дальневосточный хоккей позволяет оценить спортивные масштабы нашей страны. На сегодняшний день здесь есть такие сильные команды, как «Адмирал» из Владивостока и хабаровский «Амур». Хоккеист уверен, что в будущем и Сахалин будет показывать отличные результаты и славить островной регион своими победами.

— Спорт в нашей стране должен быть одной из важных составляющих воспитания и формирования личности. Это возможность вернуть детей из виртуального мира на землю. Молодёжь нужно заинтересовать, а проведение мероприятий, имеющих международный статус, это один из связующих рычагов. Сегодня Сахалин оказался в центре I зимних игр «Дети Азии», что, безусловно, даст ещё больший толчок развитию зимних видов спорта на островах, — добавил почётный гость Игр.

Общаясь с детьми, он подчеркнул, что хоккеист обязан быть умным. Это позволит ему решать сложные задачи во время матча. Образованию нужно уделять должное внимание, а также не забывать вести здоровый образ жизни.

— Встретиться с легендой хоккея — моя мечта, и сегодня она осуществилась! До сих пор в шоке, даже не вериться. Это так классно, когда можешь вживую услышать совет от чемпиона. Уверен, это поможет мне в дальнейшем, — поделился юный хоккеист Артём Куртов.