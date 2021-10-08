Вячеслав Емельянов встретился со студентами-энергетиками СВФУ

7 октября министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов встретился со студентами кафедры «Электроснабжения» Физико-технического института СВФУ им. М. К. Аммосова. Целью визита стало вовлечение молодежи в отрасль.

«Человек с целью всегда будет успешен, поэтому очень важно определиться с будущей специальностью», — отметил министр.

Во встрече приняли участие студенты 3 и 4 курсов. В ходе живой беседы Вячеслав Емельянов рассказал об особенностях энергетической системы Якутии, деятельности Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) и реализуемых проектах модернизации локальной энергетики, а также ответил на вопросы учащихся.

Студенты активно интересовались вопросами будущего трудоустройства, возможностью получения практических знаний. Особый интерес у молодежи вызвал проект строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском районе и развитие возобновляемых источников энергии.

Министр разъяснил, что при проектировании и обосновании проекта АСММ требуется пройти несколько этапов, которые должны будут подтвердить возможность строительства объекта и его безопасность.

По итогам встречи Вячеслав Емельянов выразил готовность оказать содействие в организации обмена опытом с ИРНИТУ-Институтом энергетики, организации экскурсий на крупные объекты генерации.